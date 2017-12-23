5 حيل تساعدك في الوصول إلى قلب أنثى الجدي

الذهاب إلى أقرب صديقة لوضع خطة الوصول إليه، هو أول شيء نفعله عندما نقع فى غرام أحدهم، هكذا أيضا يفعل الرجال للوصول إلينا، لكن بطريقة منظمة إلى حد ما، غالبا تبدأ بجمع المعلومات لمعرفة إن كنت مرتبطة أم لا، المجالات المشتركة بينكما، الأصدقاء المشتركون، مرورا بمعرفة تاريخ ميلادك وحساباتك الشخصية على السوشيال ميديا، وصولا إلى معرفة مميزات وعيوب برجك الفلكى، لاستخدامها حيلا لخطف قلبك بكل سهولة… نعم صديقتى، الرجل يستخدم الإنترنت ساعات بحثا عن معلومة واحدة تفيده فى الوصول إليك.

على أى حال، شعور لطيف أن أحدهما يحاول خطف قلبك، لكن الأجمل أن تعرفي الحيل التي يستخدمها للوصول لك، فإذا كنت تنتمى لـ"برج الجدي" فإليك 5 حيل يصل بها الرجل إلى قلبك..

الحيلة الأولى

يعلم الرجل جيدا أنك صعبة المنال، ربما هذا سر انجذابه لك فى الأساس، لذلك عليك غلق كل الأبواب أمامه وترك واحد فقط لتستمر محاولاته معك.

الحيلة الثانية

قد يستغل شغفك وطموحك حتى يصل لك، فلا تندهشي أن اقترح عليك العمل معا، أو مساعدته لتنفيذ خطة مستقبلية ما، أقترح أن ترفضي في البداية، وقبل أن يفقد الأمل اعرضي عليه أفكارا جديدة.

الحيلة الثالثة

الورد والشيكولاتة والموسيقى الهادئة والأفلام الرومانسية وخاصة الهندية، أمور حاولى تجنب الحديث عنها، لأنها المجال الوحيد الذى يستطيع الوصول لك منه بسهولة، فأنت للأسف عاشقة لها ولا تستطيعين السيطرة على روحك.

الحيلة الرابعة

هل تتوقعين أنه سيطلب الخروج منك بعد أول محادثة بينكما؟ صديقتى أنت شخصية انطوائية للغاية وللأسف هو يعلم هذا، لذلك لن يطلب منك الخروج إلا بعد مرور وقت طويل على حديثكما معا، وقتها القرار لك إن كنت ترغبين… بادري باختيار المكان، وإن لم تريدى.. ارفضي بوضوح.

الحيلة الخامسة

لن يتحدث عن أحلامه معك فى البداية، لأنه يحاول أن يظهر أمامك أنه شخص واقعي يعلم حدود إمكانياته، ويسعى إلى تحقيق أهداف الخطط والتنفيذ.. لا تنخدعي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا