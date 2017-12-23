شركة الكهرباء: العمل جارٍ على إعادة الوحدات البخارية في الخمس والزاوية إلى العمل

قال عضو مكتب الإعلام بالشركة العامة للكهرباء، لطفي غومة: إن الوحدات البخارية في محطتي الخمس والزاوية لا تزال خارج الخدمة.

وأضاف غومه في تصريحه لموقع ليبيا الخبر، أن خروج الوحدات أثر على الشبكة بشكل سلبي وتسبب في زيادة ساعات طرح الأحمال اليومية.

وأردف عضو مكتب الإعلام، أن الشركة تعمل على إصلاح هذه الوحدات، وأنها ستعود للخدمة في أقرب وقت، مؤكدا بأن المهندسين يعملون على إصلاح الأعطال الطارئة بسبب التقلبات الجوية الأخيرة بكافة المدن الليبية.

ونوّه غومة، إلى أن ساعات طرح الأحمال المعلن عنها هي سبع ساعات فقط، وأن الساعات الزائدة عنها تشير إلى وجود خلل ما، وعلى المواطنين الإبلاغ عنه بدوائر التوزيع بمناطقهم.

ونشرت الشركة العامة للكهرباء، صورا لمهندسيها وهم يقومون بأعمال الصيانة داخل مدينة طرابلس وخارجها، منوهة إلى أن غرف التحكم بالمناطق على اتصال دائم مع غرف العمليات المباشرة.

وكانت الشركة قد ذكرت بأن عدد ساعات طرح الأحمال اليوم السبت ستكون 7 ساعات، نظرا للعجز المتوقع للشبكة الذي يقدر بنحو 1500 ميجاوات.

وتسبب سوء الطقس الجوي، الخميس، في خروج الوحدة الأولى والثانية والرابعة بمحطة الزاوية، إضافة إلى خروج بعض الوحدات بمحطة الخمس البخارية، بحسب ما نقلته الشركة العامة للكهرباء.

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