الملابس الضيقة وسلطة التونة.. 10 نصائح تجنبك زيادة الوزن في الشتاء

"من ثلاثة شهور، اشتركت فى جيم قريب من عملى، على أمل أن أفقد بعض (لا أخبى عليكِ هم كثير) من الكيلوجرامات، لكن عند قدوم فصل الشتاء أصبح الأمر صعبا للغاية، فلم أكن أستطيع إيقاف فمي عن تناول الوجبات السريعة في طريقي إلى العمل، وكذلك الوجبات الطازجة التى تعدها أمي فى المنزل بحجة التدفئة، ولم أعد أنتظم أيضًا فى الذهاب إلى الجيم والالتزام بالوجبات ذات السعرات الحرارية المحددة لي".. صديقتى أنا حزينة للغاية، فقد زاد وزنى أكثر من 5 كيلوجرامات فى ثلاثة أسابيع فقط، لكني قررت اليوم البدء من جديد والالتزام بالنصائح الـ10 التالية.. فإذا كنتِ تعانين مثلي من زيادة الوزن في الشتاء اتبعي معي تلك النصائح:

1- عليكِ بوزن جسمك لمعرفة نسبة الدهون والكتلة العضلية ونسبة الماء ومعدل الحرق عندكِ.

2- ضعي جدولًا زمنيًا للتمارين الرياضية والتزمي به، ووفقا لطبيعة جسمك؛ أقترح عليك عمل متابعة مع مدرب أو التمرين فى البيت (مع تخصيص يوم للبطن.. يوم للأرداف والفخذين.. يوم للبطن مرة أخرى، يوم للذراعين.. ويوم آخر للبطن).

3- معرفة السعرات الحرارية الخاصة بك (وزنك ×23 والناتج نطرح منه 600).

4- ارتداء ملابس ذات مقاسات أصغر، حتى تظهر زيادة وزنك لك دائما وتشجعك على فقدان الزائد.

5- متابعة وزن الجسم كل ثلاثة أسابيع.

6- تناول وجبة الإفطار قبل العاشرة صباحا، فذلك يساعد على زيادة معدل الحرق فى الجسم.

7- تحضير وجبات للعمل، مثل (سلاطة تونة، بطاطس مسلوقة، سلطة فاكهة).

8- تناول وجبة بروتين بعد ممارسة التمارين وقبل الخروج مع الأصدقاء، لأنها تعطيكِ إحساسا بالشبع.

9- تناول العشاء في الثامنة مساء، وجبة خفيفة تكفي، قد تكون علبة زبادى مع ثمرة فاكهة.

10- شرب 3 لترات من الماء يوميا.

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