أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية تتسبب في إغلاق شوارع رئيسية بسرت

شهدت مدينة سرت، اليوم السبت، هطول أمطار غزيرة على المدينة وضواحيها مصحوبة برياح قوية، ما تسبب في إغلاق شوارع رئيسية وعرقلة حركة التنقل والسير في المدينة نتيجة ارتفاع منسوب المياه في الشوارع.

وأدت الرياح القوية التي تشهدها المنطقة، منذ مساء أمس الأحد، إلى سقود الأشجار بالشوارع والمزارع وسقوط أعمدة إنارة بمنطقة الغربيات، وتطايرت أطباق الستالايت من فوق أسطح المنازل.

وأفاد مصدر محلي بأنَّ فرقًا تابعة لشركة المياه والصرف الصحي تواصل منذ الليلة الماضية العمل على تصريف مياه الأمطار التي تجمعت في شوارع المدينة التي تسببت في شلِّ حركة السيارات وتنقل المواطنين.

ويشهد عددٌ من مناطق غرب ليبيا موجة من الطقس السيئ التي اجتاحت البلاد من الأربعاء الماضي، ما دفع عددًا من البلديات إلى تعليق الدراسة جراء تعطل حركة السيل والتنقل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة الوسط