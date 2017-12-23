غدا انطلاق حراك الدفع نحو الاستفتاء ….تعرف على التفاصيل

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ينطلق يوم غد الاحد في عدد من المدن الليبية «حراك الدفع نحو الاستفتاء» على مشروع الدستور الذي يطلقه عددٌ من منظمات المجتمع المدنى والذي سيتوصل لعدة ايام.

ويتضمَّن الحراك جلسات حوارية ووقفات للدفع نحو الاستفتاء على مشروع الدستور قبل الشروع في الانتخابات بمدن شرق وغرب وجنوب البلاد، وذلك بحضور أعضاء من الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور.

وبينت عضوالهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نادية عمران إنَّ حراك الدفع نحو الاستفتاء ستدعمه عدة مؤسسات وشخصيات وطنية، بالإضافة إلى أعضاء الهيئة الموقعين على مشروع الدستور.

واشارت عمران، الى ان أنَّ المؤيدين للحراك يرون أن الشروع في انتخابات دون وجود أسس وقواعد دستورية حاكمة هو وبالٌ على ليبيا واستمرارٌ للمعاناة والانقسام ومخاطر الانتخابات قبل الاستفتاء على المشروع.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية