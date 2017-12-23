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#ليبيا_الآن| اعتصم نازحو تاورغاء المقيمين في مخيم “الفلاح”، أمام مقر المجلس الر…

تم النشر منذُ 13 ساعة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| اعتصم نازحو تاورغاء المقيمين في مخيم “الفلاح”، أمام مقر المجلس الرئاسي، للمطالبة بالالتفاتهم إلى أوضاعهم الإنسانية الصعبة، خاصة في فصل الشتاء.





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قناة الان

قناة الان

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