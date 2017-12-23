ليبيا_الآن| اعتصم نازحو تاورغاء المقيمين في مخيم “الفلاح”، أمام مقر المجلس الر…

#ليبيا_الآن| اعتصم نازحو تاورغاء المقيمين في مخيم “الفلاح”، أمام مقر المجلس الرئاسي، للمطالبة بالالتفاتهم إلى أوضاعهم الإنسانية الصعبة، خاصة في فصل الشتاء.









