ارتفاع اسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الدينار في السوق الموازية مساء اليوم بعد هبوط مفاجئ

ايوان ليبيا – القسم الاقتصادي :
بلغت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي الساعة 19:15 من مساء اليوم السبت 23 ديسمبر 2017 القيم التالية :
الدولار الامريكى : 9.035 دينار ليبي
اليورو الأوروبي : 10.702 دينار ليبي
الجنيه الإسترليني : 12.086 دينار ليبي
الجنيه المصري : 0.506 دينار ليبي
الدينار الاردني : 12.735 دينار ليبي
الليـرة التــركية : 2.368 دينار ليبي
1 دينار ليبي = 0.284 دينار تونسي ( في بنقردان)
رجاء مراعاة ان الاسعار تتغير من وقت لاخر اثناء اليوم و من مدينة لاخرى
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