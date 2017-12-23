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ارتفاع اسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الدينار في السوق الموازية مساء اليوم بعد هبوط مفاجئ

تم النشر منذُ 13 ساعة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

 

ايوان ليبيا – القسم الاقتصادي :

بلغت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي الساعة 19:15 من مساء اليوم السبت 23 ديسمبر 2017 القيم التالية :

الدولار الامريكى : 9.035 دينار ليبي

اليورو الأوروبي : 10.702 دينار ليبي

الجنيه الإسترليني : 12.086 دينار ليبي

الجنيه المصري : 0.506 دينار ليبي

الدينار الاردني : 12.735 دينار ليبي

الليـرة التــركية : 2.368 دينار ليبي

1 دينار ليبي = 0.284 دينار تونسي ( في بنقردان)

رجاء مراعاة ان الاسعار تتغير من وقت لاخر اثناء اليوم و من مدينة لاخرى

 

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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