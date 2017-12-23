عضو بلجنة المصالحة تاورغاء يطالب بعودة المهجرين

المتوسط:

طالب عضو لجنة المصالحة بتاورغاء عبد النبي أبوعرابة أهالي مصراتة بالسماح بعودة أهالي تاورغاء إلى مدينتهم وتنفيذ اتفاق العودة الذي وقع عليه الطرفان برعاية من البعثة الأممية.

وبين أبوعرابة في تصريحات تلفزيونية أن المخيمات التي يقطنها أهالي تاورغاء منذ سبع سنوات غير صالحة للسكن في حين لم تقدم الجهات المسؤولة حلّا جذريا لمعاناة الأهالي.

واقتحم محتجون من أهالي تاورغاء صباح اليوم مقر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في طرابلس أثناء وجود وزير الخارجية الإيطالي هناك مطالبين بالعودة إلى مدينتهم ووضع حدّ لمعاناتهم داخل المخيمات.

واعلن وزير الدولة لشؤون اللاجئين والنازحين في حكومة الوفاق يوسف جلالة، أنه في غضون شهر سيعود مهجرو تاورغاء إلى بلدتهم.

وبين جلالة في تصريحات اعلامية انه لم تحدد بعد آلية لعودة المهجرين، بسبب الظروف الأمنية والاقتصادية التي تعاني منها البلاد.

من جانبه قال رئيس المجلس المحلي لمدينة تاورغاء عبدالرحمن الشكشاك إن الحلول التي عملت عليها الجهات المسؤولة لحل مشكلة أهل تاورغاء، جميعها حلول وهمية وتصبيرية، مؤكدا أن الحل الأمثل هو عودة أهالي تاورغاء إلى ديارهم.

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