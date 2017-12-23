تعيين قائد عسكري كردي لفرقة بالجيش العراقي بكركوك

أفادت مصادر عسكرية عراقية، اليوم السبت، بأنه تم تعيين قائد عسكري كردي لقيادة إحدى فرق الجيش العراقي في حدود محافظة كركوك 250 كم شمالي بغداد.

وأبلغت المصادر وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "أن رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، أمر بتعيين العميد الركن شيرزاد عزيز كافروشي قائدا للفرقة 20 في الجيش العراقي في حدود محافظة كركوك وهو من القومية الكردية ومن أهالي محافظة كركوك".

وأوضحت المصادر، أن الفرقة 20 في الجيش العراقي تنتشر في مناطق جنوبي كركوك وغربيها ومقرها قاعدة "كي وان" العسكرية.

والعميد شيرزاد عزيز من مواليد 1971 في محافظة كركوك، وهو الابن الأكبر لشيخ عام عشيرة الكافروشية، وهي من العشائر الكردية المعروفة ويسكن في منطقة بازيان بالسليمانية في الوقت الحالي.

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