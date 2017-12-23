المسماري يكشف الدور التركي الداعم للإرهاب

بنغازي 23 ديسمبر 2017(وال) – أكد الناطق باسم القوات المسلحة العربية الليبية عميد أحمد المسماري، أن توحيد المؤسسة العسكرية هو بداية توحد جميع المؤسسات في ليبيا، موضحا أنه عندما تتوحد المؤسسة العسكرية تتوحد باقي المؤسسات في البلاد.

وفي تصريح للبوابة نيوز، أشاد باجتماعات القاهرة، قائلا إنها “كانت بين أبناء المؤسسة العسكرية الليبية ولم نسمح بدخول مدني واحد، خلال اجتماعاتنا”.

وقال المسماري، في تصريحات تداولها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي: إن قيادة القوات المسلحة لا ترى في قوات “البنيان المرصوص”، إرهابيين، بل قوات نحترم تضحياتها.

وكشف المتحدث باسم القوات المسلحة، الدور التركي في دعم الإرهاب في ليبيا، قائلا: “من يريد أن يعرف من يدعم الإرهاب في ليبيا عليه أن يعرف الحقائق لا أن يمكث في الفنادق ويتكلم”، مؤكدا أن تقريرا لمجلس الأمن الدولي، أكد دخول أسلحة إلى ليبيا عن طريق تركيا.(وال – بنغازي) ع م

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