حريق بحديقة الحيوانات في لندن

شارك أكثر من 70 إطفائيًّا، السبت، في إخماد حريق نشب في حديقة لندن للحيوانات، على ما أفادت وحدة الإطفاء في العاصمة البريطانية من دون تحديد ما إذا كانت الحيوانات مهدَّدة جراء النيران.

وأوضحت وحدة الإطفاء عبر موقعها الإلكتروني: «اُستُدعيت عشر آليات و72 إطفائيًّا لإخماد حريق نشب في مقهى ومتجر في حرم حديقة الحيوانات في لندن، وتلتهم النيران حاليًّا ما يقرب من ثلاثة أرباع متجر ومقهى ونصف السقف»،وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية.

وقالت الوحدة: «إن منطقة تضم حيوانات موجودة قرب الحريق، لا نعلم هل ثمة حيوانات مهددة في هذه المرحلة».

ولم تعرَف بعد أسباب الحريق الذي اُستُدعي الإطفائيون لإخماده بعيد الساعة السادسة صباحًا بتوقيت غرينيتش.

وأوضحت حديقة الحيوانات في لندن عبر حسابها على «تويتر» السبت أنها «تعالج حاليًّا حادثة في الموقع» واعدة بتقديم معلومات أوفى «حالما يسمح الوضع».

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