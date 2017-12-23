بدأ الدراسة بالأكاديمية البحرية داخل الكلية العسكرية توكرة

أخبار ليبيا 24 – خاص

أقيم، اليوم السبت، التمام الأول لطلبة المستجد بالأكاديمية البحرية، بعد تأسيس الأكاديمية البحرية داخل الكلية العسكرية توكرة “شرق بنغازي”.

وقال أمر التوجيه المعنوي بالكلية العسكرية ملازم اول أحمد القماطي، إن هذا العمل المستمر لبناء القوات المسلحة بما يلبي تطلعات الشعب الليبي ،مشيرا إلى أن الدراسة بالأكاديمية ستبدأ خلال هذا الأسبوع بنخبة من أعضاء هيئة التدريس من العسكريين والمدنيين بما يضمن تعليم وتدريب الطلبة العسكريين على أرقى مستوى.

وشهد مقر الكلية العسكرية توكرة الاثنين الماضي، حفل تخريج الدفعة السادسة من المجندين من مختلف مراكز التدريب التابعة لإدارة التدريب في القوات المسلحة قوامها 2800 جندي.

وحضر حفل التخريج كل من رئيس الأركان العامة للجيش الوطني ورؤساء الأركانات النوعية وآمر الكلية العسكرية وآمر إدارة التدريب في القوات المسلحة.

وأكد مكتب التوجيه المعنوي بالكلية العسكرية استمرار الكلية العسكرية في تدريباتها بميادين التدريب القتالي العنيف تحت إشراف آمر الكلية العسكرية اللواء هاشم بورقعة.

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