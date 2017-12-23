المسماري يكشف تفاصيل لقاء المشير حفتر مع وزير الخارجية الفرنسي

ايوان ليبيا – وكالات :

أكد الناطق بإسم قيادة الجيش العميد أحمد المسماري أن زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أتت في إطار عمل ورغبة فرنسا بحل الأزمة الليبية وإلتزاما بإتفاق باريس المرعي من قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وتنفيذاً لمخرجاته.

المسماري أوضح في تصريحات صحفية صدرت عنه اليوم السبت بأن القيادة ترحب بالإنتخابات كواحدة من هذه المخرجات المهمة على أن تكون حرة ونزيهة وأمنة وبإشراف قضائي ليبي ومراقبة من قبل المجتمع الدولي ، مشيرا إلى تركيز لقاء قائد الجيش المشير خليفة حفتر مع لودريان على تحقيق هذه المتطلبات.

وأكد المسماري بأن القيادة العسكرية وعلى وجه الخصوص المشير خليفة حفتر لا تبحث عن السلطة أو السيطرة من خلال المطالبة بالإنتخابات بل تبحث عن قيادة مدينة ليبية منتخبة ديموقراطياً لتصل بليبيا إلى بر الأمان.

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