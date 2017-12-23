اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تدين احتجاز وسيم عادل

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن استنكارها واستيائها الشديدين ازاء واقعة التحريض ضد الفنان الغنائي/ وسيم عادل، من قبل أحد أبرز قيادات التيار السلفية عبد الفتاح بن غلبون أحد عناصر قوات الصاعقة التابعة للجيش، حيث اتهم الفنان وسيم عادل، ووصفة أنه فلسطيني وانه خبيث يدعو لنشر الرذيلة بين فتيات بنغازي، وذلك على خلفية إقامة حفل فني لطالبات خريجات بمدينة بنغازي بشرق البلاد.

كما اعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن إدانتها واستنكارها الشديدين حيال الاعتقال التعسفي للفنان / وسيم عادل، من قبل الإدارة العامة لجهاز البحث الجنائي في بنغازي، دونما ذكر تفاصيل حول أسباب احتجازه وبدون أي استناد قانوني لاحتجازه التعسفي واستمراره، هذا وحملت اللجنة إدارة البحث الجنائي بنغازي والقيادي السلفي عبد الفتاح بن غلبون مسؤولية سلامة وحياة الفنان / وسيم عادل. وكما عبرت اللجنة عن رفضها وإدانتها لكافة الدعوات التكفيرية والتحريض والعنف اللفظي والإرهاب الفكري الذي يمارسه إتباع وأنصار التيار السلفي في ليبيا، وترهيب الكتاب والصحفيين والمفكرين من على منابر المساجد، أو من غيرها، واستغلال حالة انهيار وغياب مؤسسات الدولة المدنية الديمقراطية، لنشر وتعميم هذا التوجه الخطير بما يحمل من تداعيات خطيرة على حرية الفكر والتعبير والتنوع الثقافي والسياسي والأمن والسلم الاجتماعي والوطني في ليبيا.

كما طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، أمر قوات الصاعقة اللواء/ ونيس أبو خمادة ومدير مديرية أمن بنغازي وعميد بلدية بنغازي بالتدخل العاجل لإطلاق سراح الفنان/ وسيم عادل وكذلك وقف جميع أشكال استخدام العنف والاعتقال القسري والتهديد والتحريض الذي يمارس بحق الصحفيين والإعلاميين ونشطاء المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطات النسائيات من قبل جماعات مسلحة ذات توجه إيديولوجي سلفي متطرف ومتشدد يسعي لفرض فكره بالقوة والتهديد والتحريض والاعتقال. وتعتبر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ،هذه الواقعة هي استمرار لحملات التحريض والفتاوى المتطرفة السابقة بحق شرائح المثقفين والكتاب والصحفيين والإعلاميين ونشطاء المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطات النسائيات ، محاولة منها لتكميم الأفواه وقمع فكري ومصادرة الفكر والرأي، وانتهاكًا لحرية الفكر والرأي والانتماء السياسي ، وكما تعتبر اللجنة ، هذه الممارسات انتهاكًا لما نص عليه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والثقافية وللإعلان العالمي لحقوق الإنسان وشكلا من أشكال الإرهاب الفكري، وجزءًا من الإرهاب والتطرف بمفهومه العام . وتأكد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، أن التصرفات السابقة طالت المساجد والمدارس ووسائل الإعلام والمراكز الثقافية، والمؤسسات الخدميّة والاجتماعيّة وشرائح المثقفين والكتاب والصحفيين والإعلاميين والمدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني في العديد من المناطق والمدن الليبية، معتبرة أن هذه محاولة لتغليب فكر مستورد، ويخدم مصلحة قوى خارجية، تسعى لتعميم نموذجها على بلدان المنطقة، ما يهدّد التوافق والسلم الاجتماعي والوطني، ويساهم في تعقيد الأزمة التي تعيشها البلاد. وتطالب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، منظمة الأمم المتحدة لتربية والثقافة والعلوم اليونيسكو ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بضرورة التحرك العاجل لوقف هذه الممارسات والأفعال (المشينة) و(الخطيرة) بحق شرائح المثقفين والكتاب والصحفيين والإعلاميين ونشطاء المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطات النسائيات، من قبل أنصار واتباع التيار السلفي في ليبيا بشكل عام وفي مناطق شرق ليبيا بشكل خاص.

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