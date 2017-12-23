السراج يلتقي نازحين من تاورغاء

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج اليوم السبت بمقر المجلس بمدينة طرابلس العشرات من مواطني مدينة تاورغاء الذين احتشدوا أمام المقر، بحضور نائب الرئيس أحمد معيتيق وعضو المجلس أحمد حمزة. وطالب المواطنون بإيجاد حل لمشكلاتهم وأن يتخذ المجلس الرئاسي قراراً سريعاً ليتمكن أهل تاورغاء من الرجوع إلى مدينتهم، حسب الاتفاق الموقع بين مدينتي تاورغاء ومصراتة.

وقال السرج للمواطنين، وفقاً لبلاغ صادر عن المكتب الإعلامي للسراج، “إننا نشعر بالألم عندما نتحدث عن وضع أهلنا في تاورغاء بعد سبع سنوات من العناء، وقال لقد تباحثنا مع الطرفين للتعجيل بعودتهم حسب الاتفاق الذي يضمن العودة وينص أيضا على جبر الضرر وتعويض المتضررين في المدينتين”.

وقال إنه “يأمل بتنفيذ هذا الاتفاق سريعاً وأن يتحلى الجميع بروح المسؤولية حتى يمكن الإعلان عن تاريخ العودة المحدد في أقرب وقت، والعمل على تجاوز ما يضعه بعض المعرقلين من عقبات. مشيراً إلى أنه بدأ التنسيق مع وزارة الحكم المحلي ووزارة الدفاع والداخلية لتوفير بيئة ملائمة لرجوع الأهالي والقيام بأعمال الصيانة والتجهيز للعودة.

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