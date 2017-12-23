«فيسبوك» تبرم اتفاقًا مع «يونيفرسال» للإنتاج الموسيقي

أبرمت «فيسبوك» شراكة مع أكبر شركة للإنتاج الموسيقي في العالم «يونيفرسال ميوزيك غروب» من شأنها تحسين تشارك العائدات وتنويع الخدمة الموسيقية التي تقدمها.

وهي المرة الأولى التي تتعاقد فيها «فيسبوك» مع مجموعة بهذا الحجم في القطاع الموسيقي، حاذية حذو «يوتيوب»، التي أبرمت اتفاق ترخيص مع أكبر ثلاث شركات للإنتاج الموسيقي في العالم، وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية.

وقال نائب رئيس الإستراتيجية الرقمية في «يونيفرسال»، مايكل ناش، في بيان مشترك: «إن هذه الشراكة هي خطوة أولى مهمة لإظهار أنَّه من الممكن التوفيق بين الابتكار والأجور المنصفة لمؤلفي الأعمال الموسيقية».

فتوزيع العائدات الموسيقية هو منذ سنوات عدة مسألة أساسية في القطاع الموسيقي الذي يتهم عمالقة الإنترنت، وعلى رأسهم «يوتيوب»، بالاكتفاء بتقديم نسبة ضئيلة من الإيرادات التي تدرها الأشرطة والأعمال الموسيقية.

وتتيح هذه الشراكة الجديدة لمستخدمي «فيسبوك» و«إنستغرام» و«أوكولوكس» تحميل أشرطة موسيقية وتشاركها مع أصدقائهم وتكييف لوائحهم الموسيقية.

وتعتزم أكبر شبكة تواصل اجتماعي في العالم على المدى الطويل تقديم مجموعة واسعة من الأعمال الموسيقية لمستخدميها، المقدر عددهم بنحو مليارين.

والأعمال الموسيقية واسعة الانتشار على «فيسبوك» غير أنَّ هذا الاتفاق يعد خطوة أولى تسمح باستبعاد المحتويات المنشورة من دون تراخيص، وعلاقة منظمة أكثر مع القطاع الموسيقي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة الوسط