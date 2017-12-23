اعتماد ميثاق التعايش السلمي بين مكونات الجنوب الليبي

اعتمد السبت شيوخ وحكماء من قبائل الجنوب وقيادات المجتمع المحلي، وأعضاء المجالس البلدية، ونشطاء سياسين، والوسطاء المحليين، ومنظمات المجتمع المدني ميثاق “التعايش السلمي في فزان” للمصالحة برعاية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.

واتفق المشاركون في منتدى عقد لثلاثة أيام في تونس، على مجموعة من المبادئ والآليات الرامية إلى تحقيق المصالحة المحلية والوطنية، وفق مانشرته الصفحة الرسمية لبعثة الأمم المتحد للدعم في ليبيا.

وشدد المشاركون على الموقف المحوري “لفزان” في المشهد السياسي والاجتماعي الليبي، آملين أن تصبح منطقة “فزان” رمزًا لـ”المصالحة في المستقبل”.

وأوضح المشاركون بأن المبادرات الساعية إلى إنهاء الحروب القبلية في “فزان” على مدى السنوات الست الماضية قد أخفقت في بناء سلام راسخ. وفق ما نشرته البعثة.

وبحسب البعثة فإن منتدى المصالحة في الجنوب وفر منبرًا لمختلف المكونات الاجتماعية في الجنوب لمناقشة التحديات الرئيسية التي تواجه السلام في المنطقة، وساهم في إطلاق حوار شامل يفضي إلى وضع ميثاق للمصالحة بين الأطراف المعنية الرئيسية في المنطقة.

وكان ممثلي عن قبيلة أولاد سليمان والتبو قد وقعو على ميثاق مصالحة بينهما في العاصمة الإيطالية روما في أكتوبر المنصرم يقضي بالتعايش السلمي في المنطقة الجنوبية.

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