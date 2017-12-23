عرض «الرحمة» يحصد جائزة مهرجان الكويت المسرحي

فاز عرض «الرحمة» لفرقة المسرح الكويتي بجائزة أفضل عرض متكامل في مهرجان الكويت المسرحي الثامن عشر الذي اُختُتم الجمعة.

كما حصد العرض جوائز أفضل ديكور، وحصل عليها فيصل العبيد، وأفضل ممثل وحصل عليها علي الحسيني، وأفضل ممثل واعد وحصل عليها مهدي القصاب، وفقاً لوكالة «رويترز».

وذهبت جائزة أفضل مخرج في المهرجان إلى عبد الله العابر عن مسرحية «غفار الزلة» لفرقة مسرح الخليج العربي، فيما ذهبت جائزة أفضل ممثلة إلى سماح عن دورها في مسرحية «صالحة» لفرقة مسرح الشباب.

وفازت الكاتبة فطامي العطار بجائزة أفضل مؤلف عن نص مسرحية «ليلة ربيع وقمراء» لشركة المهندس للإنتاج الفني، فيما ذهبت جائزة أفضل ممثلة واعدة إلى دانة حسين عن دورها في مسرحية «موعد مع» لفرقة المسرح الشعبي.

وحصدت مسرحية «غفار الزلة» جوائز أفضل إضاءة وأفضل أزياء وأفضل مؤثرات صوتية.

و كرم المهرجان في دورته الثامنة عشرة مجموعة من الفنانين الكويتيين هم علي جمعة وصالح الحمر وسالم إسماعيل وفيصل العميري وفيصل بوغازي وخالد أمين وحسين المفيدي.

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