السراج يصل إلى مصراتة لتقديم واجب العزاء في عميد البلدية

وصل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اليوم السبت، إلى مدينة مصراتة رفقة عضو المجلس الرئاسي أحمد حمزة والمفوض بوزارة الخارجية محمد الطاهر سيالة، ورئيس الحرس الرئاسي اللواء نجمي الناكوع، لتقديم واجب العزاء في عميد البلدية محمد إشتيوي، وفق ما نقلته قناة «ليبيا لكل الأحرار».

واغتال مسلحون مجهولون عميد بلدية مصراتة محمد إشتيوي مساء الأحد 17 ديسمبر الجاري، رميًّا بالرصاص بعد خطفه فور خروجه من مطار مصراتة إثر عودته من زيارة إلى تركيا رفقة عدد من أعضاء مجلسي النواب والدولة وحكماء وأعيان المدينة.

وكان في استقبال السراج والوفد المرافق له لدى وصوله إلى مدينة مصراتة عميد المجلس البلدي الجديد، مصطفى كرواد، وأعضاء المجلس البلدي، وعدد من القيادات السياسية والاجتماعية والعسكرية في المدينة.

ولقي حادث اغتيال اشتيوي، إدانات واسعة على المستوى المحلي من قبل مجلسي النواب في طبرق والأعلى للدولة في طرابلس، والمجالس البلدية وعلى المستوى الدولي من تركيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وتركيا وتونس والجزائر.

وقبل زيارته مدينة مصراتة، كان السراج استقبل في مقر المجلس الرئاسي بالعاصمة طرابلس وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو، بحضور سفير إيطاليا لدى ليبيا جيوزيبي بيروني والمفوض بوزارة الخارجية محمد الطاهر سيالة والمستشار السياسي لرئيس المجلس الرئاسي طاهر السني.

السراج يقدم التعازي في عميد بلدية مصراتة. (قناة ليبيا لكل الأحرار)

السراج يقدم التعازي في عميد بلدية مصراتة. (قناة ليبيا لكل الأحرار)

السراج يقدم التعازي في عميد بلدية مصراتة. (قناة ليبيا لكل الأحرار)

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