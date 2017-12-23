ترقيات جديدة من مجلس النواب لعدد من الضباط

أصدر رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، قراراً بترقية ثلاث ضباط من مجموعة عمليات عمر المختار لتحرير مدينة درنه. واشار القرار الذي تحصلت بوابة أفريقيا الإخبارية على نسخة منه أكد إلى ترقية العميد كمال الجبالي آمر مجموعة عمليات عمر المختار من رتبة عميد إلى رتبة لواء، وترقية آمر محور الظهر الحمر القتالي جنوب مدينة درنه، العقيد رمضان مفتاح لحوتى إلى رتبة عميد، وترقية العقيد سالم رحيل آمر الكتيبة 212 مشاة من رتبة عقيد إلى رتبة عميد

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