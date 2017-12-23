فوز الكاتب مرزاق بقطاش بجائزة «آسيا جبار» للرواية

فاز الكاتب مرزاق بقطاش بجائزة «آسيا جبار» للرواية في دورتها الثالثة التي أعلنت نتائجها الخميس في حفل أُقيم بالمركز الدولي للمؤتمرات بالجزائر العاصمة.

وفاز بقطاش (72 عامًا) بالجائزة في فرع الرواية العربية عن روايته «المطر يكتب سيرته» الصادرة عن مؤسسة أناب، وفقًا لوكالة «رويترز».

وذهبت الجائزة في فرع الرواية الأمازيغية للكاتب مصطفى زعروري عن روايته «هذا أملي»، فيما حصل عليها في فرع اللغة الفرنسية الكاتب نور الدين سعدي عن روايته «شارع الهاوية» الصادرة عن «دار البرزخ».

وتنظِّم الجائزة المؤسسة الوطنية للنشر والإشهار بالتعاون مع المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، وتحمل اسم الكاتبة والأكاديمية والمخرجة الجزائرية الراحلة آسيا جبار، وتقتصر على الأعمال الأدبية الجزائرية.

واستقبلت الجائزة في نسختها الثالثة 71 عملاً روائيًّا باللغات الثلاث منها 42 رواية بالفرنسية و24 بالعربية وخمس روايات بالأمازيعية.

وضمت لجنة التحكيم برئاسة الأكاديمية والكاتبة نجاة خدة وعضوية الناقد إبراهيم صحراوي والأكاديمي عبد القادر بوزيدة والشاعر حميد بوحبيب والكاتب عبد المجيد مرداسي، والمترجم عاشور فني والباحثة أمينة عزة بكات.

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