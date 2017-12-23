إعدام 1,4 مليون قرص ترمادول بمنطقة طبرق العسكرية

أعدمت مليون وأربعمئة ألف قرص ترمادول، كان قد عـثر عليها على متن سيارتي دفع رباعي، جرى ضبطهما بمنطقة بوابة الأربعين قرب منطقة الجغبوب.

وقال آمر الكتيبة مئة وثمانية مشاة العميد حمد بن علي إن الكتيبة تمكنت من ضبط ومصادرة سيارتي دفع رباعي، المعروفة بـالبساط، وعلى متنهما نحو مليون وأربعمئة ألف قرص ترمادول، مضيفا أنه تمت إحالة القضية إلى النيابة العامة، التي أمرت بإعدامها، بحضور وكيل النيابة وآمر منطقة طبرق العسكرية، اللواء عمر المسماري، ومعاوني الغرفة الأمنية طبرق، وعدد من ضباط وضباط صف قيادة منطقة العسكرية طبرق.

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