مدرب صربي ينضم للمنتخب الليبي في الأردن

التحق المدرب الصربي داركو، ببعثة المنتخب الليبي المتواجدة بالأردن، كمساعد للمدير الفني، عمر المريمي، وشارك خلال تدريبات الفريق، اليوم، التي ركزت على اللياقة البدنية، والخطط التكتيكية.

وكان الاتحاد الليبي لكرة القدم قد جدَّد الثقة في المدرب الصربي، ليكون مساعدًا لمدرب «فرسان المتوسط» خلال الفترة المقبلة وخلال بطولة كأس أمم أفريقيا للمحليين بالمغرب، التي تنطلق الشهر المقبل.

وسيلتقي المنتخب الوطني نظيره الأردني في مباراة ودية، بعد غدٍ الاثنين، ضمن استعداداته لبطولة كأس الأمم للاعبين المحليين.

ومن المتوقع أن يعود المنتخب من الأردن إلى تونس، حيث يخوض مباراتين وديتين، الأولى مع السودان، والثانية مع بوركينا فاسو.

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