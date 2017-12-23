الوطنية لحقوق الانسان تستنكر اعتقال الفنان وسيم عادل

المتوسط:

اعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن استنكارها واستيائها الشديدين أزاء واقعة اعتقال الفنان الغنائي وسيم عادل.

ودانت اللجنة في بيان لها “التحريض ضد الفنان الغنائي وسيم عادل، من قبل أحد أبرز قيادات التيار السلفية” ويدعى “عبد الفتاح بن غلبون احد عناصر قوات الصاعقة التابعة للجيش، حيث وصف الفنان وسيم عادل أنه فلسطيني وخبيث يدعو لنشرالرذيلة بين فتيات بنغازي، وذلك علي خلفية إقامة حفل فني لطالبات خريجات بمدينة بنغازي بشرق البلاد” .

واعربت اللجنة “عن إدانتها واستنكارها الشديدين” لاعتقال الفنان “دونما ذكر تفاصيل حول أسباب احتجازه وبدون أي استناد قانوني لاحتجازه التعسفي واستمراره”

وحملت اللجنة “إدارة البحث الجنائي بنغازي والقيادي السلفي المدعو عبد الفتاح بن غلبون مسؤولية سلامة وحياة الفنان وسيم عادل”.

وأكدت اللجنة “رفضها وإدانتها لكافة الدعوات التكفيرية والتحريض والعنف اللفظي والإرهاب الفكري الذي يمارسه إتباع وانصار التيار السلفي في ليبيا، وترهيب الكتاب والصحفيين والمفكرين من على منابر المساجد، أو من غيرها، واستغلال حالة انهيار وغياب مؤسسات الدولة المدنية الديمقراطية، لنشر وتعميم هذا التوجه الخطير بما يحمل من تداعيات خطيرة على حرية الفكر والتعبير والتنوع الثقافي والسياسي والأمن والسلم الاجتماعي والوطني في ليبيا”.

وطالبت اللجنة “آمر قوات الصاعقة اللواء ونيس ابوخمادة ومدير مديرية أمن بنغازي وعميد بلدية بنغازي بتدخل العاجل لإطلاق سراح الفنان وسيم عادل وكذلك وقف جميع أشكال استخدام العنف والاعتقال القسري والتهديد والتحريض الذي يمارس بحق الصحفيين والإعلاميين ونشطاء المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطات النسائيات من قبل جماعات مسلحة ذات توجه ايدلوجي سلفي متطرف ومتشدد يسعي لفرض فكره بالقوة والتهديد والتحريض والاعتقال” .

واعتبرت اللجنة واقعة اعتقال الفنان “إستمرار لحملات التحريض والفتاوى المتطرفة السابقة بحق شرائح المثقفين والكتاب والصحفيين والإعلاميين ونشطاء المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطات النسائيات، محاولة لتكميم الأفواه وقمع فكري ومصادرة الفكر والرأي، وانتهاكًا لحرية الفكر والرأي والانتماء السياسي” وتابعت اللجنة انها تعتبر “هذه الممارسات انتهاكًا لما نص عليه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والثقافية وللإعلان العالمي لحقوق الإنسان وشكلا من أشكال الإرهاب الفكري، وجزءًا من الإرهاب والتطرف بمفهومه العامط .

واكدت اللجنة “أن التصرفات السابقة طالت المساجد والمدارس ووسائل الإعلام والمراكز الثقافية، والمؤسسات الخدميّة والاجتماعيّة وشرائح المثقفين والكتاب والصحفيين والإعلاميين والمدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني في العديد من المناطق والمدن الليبية”، معتبرة أنها “محاولة لتغليب فكر مستورد، يخدم مصلحة قوى خارجية، تسعى لتعميم نموذجها على بلدان المنطقة، ما يهدّد التوافق والسلم الاجتماعي والوطني، ويساهم في تعقيد الأزمة التي تعيشها البلاد”.

وطالبت اللجنة “منظمة الأمم المتحدة لتربية والثقافة والعلوم اليونيسكو ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بضرورة التحرك العاجل لوقف هذه الممارسات والأفعال (المشينة) و(الخطيرة) بحق شرائح المثقفين والكتاب والصحفيين والإعلاميين ونشطاء المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطات النسائيات، من قبل أنصار واتباع التيار السلفي في ليبيا بشكل عام وفي مناطق شرق ليبيا بشكل خاص” .

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