الوطنية لحقوق الإنسان تستنكر واقعة احتجاز الفنان وسيم عادل ببنغازي

حملت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا،إدارة البحث الجنائي بنغازي والقيادي السلفي عبد الفتاح بن غلبون مسؤولية سلامة وحياة الفنان وسيم عادل.

وأعربت اللحنة، في بيان أصدرته اليوم السبت، عن استنكارها واستيائها الشديد ازاء واقعة التحريض ضد الفنان الغنائي/ وسيم عادل، من قبل أحد أبرز قيادات التيار السلفية عبد الفتاح بن غلبون أحد عناصر قوات الصاعقة التابعة للجيش، حيث اتهم الفنان وسيم عادل، ووصفة أنه فلسطيني وانه خبيث يدعو لنشر الرذيلة بين فتيات بنغازي، وذلك على خلفية إقامة حفل فني لطالبات خريجات بمدينة بنغازي بشرق البلاد، مؤكدة على رفضها لكافة الدعوات التكفيرية والتحريض والعنف اللفظي والإرهاب الفكري الذي يمارسه إتباع وأنصار التيار السلفي في ليبيا، وترهيب الكتاب والصحفيين والمفكرين من على منابر المساجد، أو من غيرها، واستغلال حالة انهيار وغياب مؤسسات الدولة المدنية الديمقراطية، لنشر وتعميم هذا التوجه الخطير بما يحمل من تداعيات خطيرة على حرية الفكر والتعبير والتنوع الثقافي والسياسي والأمن والسلم الاجتماعي والوطني في ليبيا.

وطالبت اللجنة في بيانها، أمر قوات الصاعقة اللواء/ ونيس أبو خمادة ومدير مديرية أمن بنغازي وعميد بلدية بنغازي بالتدخل العاجل لإطلاق سراح الفنان/ وسيم عادل وكذلك وقف جميع أشكال استخدام العنف والاعتقال القسري والتهديد والتحريض الذي يمارس بحق الصحفيين والإعلاميين ونشطاء المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطات النسائيات من قبل جماعات مسلحة ذات توجه إيديولوجي سلفي متطرف ومتشدد يسعي لفرض فكره بالقوة والتهديد والتحريض والاعتقال.



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