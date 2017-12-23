المريخ السوداني ينتظر عقد الاتحاد الليبي ليفرج عن نجمه

أعلن نادي المريخ السوداني موافقته على انتقال لاعب خط وسط الفريق الكروي الأول لكرة القدم، السماني الصاوي، إلى نادي الاتحاد الليبي، على سبيل الإعارة لمدة عام واحد.

جاء ذلك على لسان الأمين العام لنادي المريخ، طارق سيد المعتصم، الذي قال في تصريحات إعلامية: «وافقنا على عرض الاتحاد الليبي باستعارة السماني الصاوي، وطلبنا 150 ألف دولار أميركي لإتمام الصفقة، ومدة الإعارة التي حددناها بموسم واحد، وحقوق المريخ خلال فترة الإعارة، حال أبدى نادٍ آخر رغبته في الحصول على خدمات اللاعب».

وأضاف المعتصم: «النادي الليبي سوف يرسل لهم عقد اللاعب خلال 48 ساعة للتوقيع عليه، ونريد أيضًا التعرُّف من الاتحاد على الحقوق المالية للاعب، لأنَّه يجب أن يقبل بحقوقه المالية، ولم يصل بعد أي رد من نادي الاتحاد، ونحن لا نتعامل في هذا الجانب إلا بشكل رسمي».

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