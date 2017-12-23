مذيع نشرة منحه نور الشريف تأشيرة النجومية.. 17 معلومة عن عمرو يوسف

امتلك كل مقومات النجومية، بداية من المظهر العام، وحتى الموهبة التمثيلية التي أخذت تتطور شيئا فشيء، لينتقل من مساحة الأدوار المساعدة، إلى عالم البطولة في الدراما التليفزيونية، فتحقق أعماله أعلى نسب المشاهدة، رغم أنه غير دارس للتمثيل.

"التحرير لايف" يرصد لكم في التقرير التالي 17 معلومة عن الفنان عمرو يوسف.

1- اسمه بالكامل "عمرو نبيل رشاد يوسف".

2- ولد في 23 ديسمبر 1980.

3- تخرج في قسم القانون الدولي بكلية الحقوق، شعبة اللغة الإنجليزية.

4- بدأ مسيرته المهنية كـ"موديل" إعلانات تليفزيونية عام 2002.

5- اشتهر كمذيع للنشرة الفنية بقناة "روتانا سينما"، عام 2005، وكان له الفضل في التطوير من شكل النشرة، مع المذيعة إيمان أبو طالب.

6- اكتشفه فنيا الراحل نور الشريف، وقدمه للجمهور في الجزء الأول من مسلسل "الدالي"، عام 2007.

7- أول ظهور سينمائي له كان من خلال فيلم "مقلب حرامية"، الذي شارك في بطولته مع كل من: "صلاح عبد الله، محمود عبد المغني، ماجد الكدواني، شريف سلامة"، عام 2009، وقد حقق نجاحا ملحوظا في السينمات.

8- خاض تجربة البطولة التليفزيونية المطلقة في عام 2012، من خلال مسلسل "المنتقم"، وذلك بعد نجاحه في تجربة البطولة الثلاثية في مسلسلي "المواطن إكس، وطرف تالت".

9- رصيده الفني يتجاوز الثلاثين عملا، ما بين أفلام سينمائية منها: "ولاد رزق، نور عيني، الحرب العالمية الثالثة، كدبة كل يوم"، ومسلسلات تليفزيونية مثل: "عد تنازلي، ظرف أسود، عشم إبليس".

10- يعتبر دوره في مسلسل "جراند أوتيل"، هو الأنجح في حياته الفنية، إذ حقق المسلسل الذي تم تصويره في فندق "كتراكت" بأسوان، نجاحا واسعا في موسم عرضه برمضان 2016، فأصبحت الحجوزات كاملة بالفندق، وزاد الإقبال عليه.

11- أوضح في حوار صحفي أن مسلسل "جراند أوتيل"، تم عمله في 70 دولة، إلا أن النسخة المصرية هي رقم 71 في الوطن العربي.

12- ارتبط بخطبة الفنانة "مي"، ابنة أستاذه ووالده الروحي كما يقول، لكن المشروع لم يكتمل.

13- تزوج بعد قصة حب من الفنانة السورية كنده علوش، في يناير 2017.

14- يرى أن الحزب الوطني أضر بمصر أكثر من الإخوان، وفق تصريحاته لبرنامج "100 سؤال".

15- شارك في ثورة 25 يناير، ورشح البرادعي لمنصب رئيس الجمهورية.

16- يرفض مصطلح "السينما النظيفة"، مؤكدا أنه يحرص على أن تكون أعماله خالية من القبلات، لكن ليس معنى ذلك أنذلك المصطلح صحيح، خاصة أن أفلام الزمن الجميل كانت بها مشاهد ساخنة وقبلات.

17- تأثر كثيرا بوفاة والده في عام 2013، إثر إصابته بمرض السرطان من النوع النادر، موضحا أن الراحل كان بمثابة كل شيء في حياته، حتى إنه غير مستوعب لوفاته.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا