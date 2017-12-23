المسماري يكشف تفاصيل لقاء القائد العام مع وزير الخارجية الفرنسي

بنغازي 23 ديسمبر 2017 (وال) – أكد الناطق باسم القوات المسلحة العربية الليبية عميد أحمد المساري أن زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أتت في إطار عمل ورغبة فرنسا بحل الأزمة الليبية وإلتزاما بإتفاق باريس المرعي من قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وتنفيذاً لمخرجاته.

وأوضح المسماري في تصريحات صحفية اليوم السبت بأن القيادة ترحب بالإنتخابات كواحدة من هذه المخرجات المهمة على أن تكون حرة ونزيهة وأمنة وبإشراف قضائي ليبي ومراقبة من قبل المجتمع الدولي، مشيراً إلى تركيز لقاء سيادة القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة أوبو القاسم حفتر مع لودريان على تحقيق هذه المتطلبات.

وأكد المسماري بأن القيادة العسكرية وعلى وجه الخصوص المشير خليفة حفتر لا تبحث عن السلطة أو السيطرة من خلال المطالبة بالإنتخابات بل تبحث عن قيادة مدينة ليبية منتخبة ديموقراطياً لتصل بليبيا إلى بر الأمان. (وال – بتغاي) ع م

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال