الاعتداء على ضريح عمر المختار من قبل مجموعة متشددة

تعرض قبر وضريح شيخ المجاهدين عمر المختار بمنطقة “المدافن العامة “، للنبش من قبل مجموعة متشددة بغية إزالة الضريح والقبر تحت شعار ما اسموه بـ “حماية المسلمين من الوقوع فى الشرك الأكبر”، وذلك بحسب ما أعلنته مصادر صوفية بليبيا.

وأكدت المصادر، أن الطريقة السنوسية الصوفية بليبيا، أطلقت نداء استغاثة بقبائل الأشراف والعرب للتصدى لهذه المجموعة المتطرفة، لافتين إلى أن هذه ليست هي المرة الأولى التي يتعرض فيها الضريح للنبش.

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