دعم الأسد وأصيب بشلل نصفي وهذه حقيقة إسلامه.. 16 معلومة عن أبو وديع

نجح في حصد جماهيرية واسعة داخل الوطن العربي، على مدى مسيرة فنية امتدت لما يزيد على 35 عامًا، منذ أن كان طفلا يشدو في مطاعم سوريا، حتى أصبح ملكًا متوجا على عرش الطرب العربي، يتهافت المعجبون عليه أينما ذهب، رغبة في التقاط صورة معه، لذا حينما عصف به المرض مرتين، شغلت أخباره الصحف والمواقع الإخبارية، وحينما بدأ في التعافي، نجح المذيع اللبناني "نيشان" في اقتناص فرصة استضافته لأول مرة بعد الوعكة الصحية الثانية في 2011، خلال برنامج بعنوان "قول يا ملك"، أذيع على قناة الحياة، داخل استوديو احتشد فيه العشرات يهتفون باسم "أبو وديع".

في التقرير التالي يرصد لكم "التحرير لايف" 16 معلومة عن "سلطان الطرب"، أو كما يحب أن ينادوه بـ"أبو وديع"، المطرب السوري جورج وسوف.

1- اسمه بالكامل "جورج وديع وسوف".

2- من مواليد 23 ديسمبر 1961، في منطقة "وادي النصارى" بدولة سوريا.

3- هو ابن الشاعر "بديع وسوف"، الذي علمه أداء الموال، وله 4 شقيقات هن: "نوال، سوسن، ميادة، نورما".

4- بدأ الغناء في مدرسته، حيث أدى ذات يوم أحد المواويل بصوت رائع، وتصادف وجود أحد بائعي شرائط "الكاسيت"، الذي أعجب بموهبته، وسجل مواله على شريط، ثم قام بتوزيعه، فاكتسب "جورج" شهرة وهو لا يزال ابن السادسة عشرة.

5- صدر أمر من نقابة الموسيقيين في سوريا بمنعه من الغناء لأنه دون سن الثامنة عشرة، فسافر إلى بيروت حيث بدأ مسيرته الفنية الحقيقية.

6- كان لأغاني كوكب الشرق، أم كلثوم، الفضل في سرعة انتشار "جورج"، إذ برع في تأديتها على مسارح سوريا ولبنان.

7- على مدار مسيرتها الفنية، قدم "وسوف" ما يزيد على 20 ألبوما غنائيا أشهرها: "طبيب جراح، كلام الناس، ليل العاشقين، زمن العجايب، سلف ودين"، وآخرها في عام 2015 عنوان "إشتقنالك"، إنتاج شركة "روتانا".

8- تعاون "وسوف" مع كبار الملحنين مثل: "سيد مكاوي، بليغ حمدي، شاكر الموجي"، وصور الكثير من "الكليبات"، رغم عدم تفضيله لذلك، لأنه يحب أن يكون على طبيعته دون تمثيل.

9- تزوج للمرة الأولى من السيدة "شاليمار"، وأنجب منها 3 أولاد، هم: "وديع وحاتم وجورج"، موضحا خلال لقائه مع "نيشان"، أن زوجته الأولى مسلمة "سنّية"، أتم زواجه عليها في "المحكمة الجعفرية"، والكنيسة، بجانب الزواج المدني.

10- الزيجة الثانية كانت من نصيب متسابقة الرالي القطرية "ندى زيدان"، التي أنجب منها ابنته "عيون"، وانفصل عنها بعد 5 أشهر فقط من الزواج، لأسباب غير معروفة.

11- انتشرت الكثير من الأخبار التي تفيد اعتناقه الدين الإسلامي، حتى إن بعض مقاطع الفيديو تم نشرها بعنوان "اعتناق جورج وسوف للإسلام"، وحظيت بملايين المشاهدات، مما اضطر "وسوف" لتوضيح حقيقة الأمر، فاتصل بالإعلامي جمال فيضا، ونفى اعتناقه الإسلام، كما نفى أنه على الديانة المسيحية في برنامج "قول يا ملك".

12- في عام 2000 أصيب "أبو وديع" بمرض نادر، وتكفل بعلاجه الأمير الوليد بن طلال، مالك مجموعة روتانا، وتم إجراء عملية جراحية له في أمريكا، هي الأولى من نوعها.

13- ألقت قوات الشرطة السويدية القبض عليه في نوفمبر 2008، بتهمة حيازة 30 جراما من الكوكايين في غرفة الفندق الذي كان يقيم به، قبل إحيائه حفل افتتاح أكبر مطاعم السويد، وبعد حبسه عدة أيام على ذمة التحقيقات، تمت تبرئته.

14- تعرض لوعكة صحية شديدة في أكتوبر 2011، نتج عنها إصابته بشلل نصفي في الجهة اليسرى، وجلطة دماغية، وقد تكفل الرئيس السوري بشار الأسد بعلاجه.

15- عقب اندلاع ثورات الربيع العربي، تبنى "وسوف" موقفا معارضا لها، ودعم الرئيس السوري بشار الأسد، كما زاره في القصر الجمهوري، وهاجم زملاءه الفنانين السوريين الذين وقفوا إلى جانب الثورة السورية، ومنهم "أصالة"، التي وصفها بـ"الفاجرة".

16- حصل على الجنسية اللبنانية في عام 2003، كما منحه الرئيس الفلسطيني أبو مازن، الجنسية الفلسطينية وجواز سفر دبلوماسيا في عام 2015.

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