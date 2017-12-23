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#ليبيا_الآن| الجهود متواصلة في “عين زاره” لسحب مياه الأمطار، التي تسببت في انجر…

تم النشر منذُ 11 ساعة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| الجهود متواصلة في “عين زاره” لسحب مياه الأمطار، التي تسببت في انجراف بعض الطرق وانسداد بعض الشوارع.





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قناة الان

قناة الان

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