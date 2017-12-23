تشكيل لجنة طوارئ في المرج

المتوسط:

قامت عميد بلدية المرج وهبي أنور الرخ بتشكيل لجنة طوارئ مصغرة تضم كلا من المجلس البلدي المرج ومركز الحرس البلدي المرج وقسم الدوريات والتمركزات الأمنية والشركة العامة للمياه والصرف الصحي.

وبين مدير المكتب الإعلامي ببلدية المرج فرج الناظوري ان قرار تشكيل اللجنة جاء بعد ورود بلاغات من المواطنين بشأن وجود فيضانات بعدة أحياء داخل المدينة، بسبب هطول الأمطار بكميات كبيرة الليلة الماضية.

واوضح الناظوري أن لجنة الطوارئ باشرت مهامها اليوم السبت بالعمل لافتا الى انها كلفت المعنيين بتسليك غرف الصرف الصحي المغلقة داخل حي الشركة التركية وحي الـ (47) وستستمر اللجنة بعملها داخل البلدية حتى تنجز الأعمال المكلفة بها.

وطالب مدير المكتب الإعلامي كل المواطنين بالتعاون مع اللجنة والتبليغ عن أي فيضان أو تجمع لمياه الأمطار داخل الأحياء السكنية.

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