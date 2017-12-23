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رمضان صبحي يسجل في فوز ستوك سيتي على وست بروميتش

تم النشر منذُ 11 ساعة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

فاز فريق ستوك سيتي الإنجليزي على نظيره وست بروميتش ألييون بثلاثة أهداف لهدف  في المباراة التي جمعت بهما في الجولة الـ19 من مباريات الدوري الإنجليزي،على ملعب إستاد بريطانيا.

اهداف ستوك سيتى وهدف رمضان صبحى by footbie.com

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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