روسيا تقترح تصوير الموسم الثامن لـ «لعبة العروش» بأحد أقاليمها

تلقى منتجو مسلسل «لعبة العروش» اقتراحًا من شركة «ساخا» الروسية للتلفزيون والإذاعة بتصوير الموسم الثامن والأخير للمسلسل في شمال شرق روسيا.

وبعثت الشركة إلى إدارة قناة «НВО» التلفزيونية الأميركية برسالة رسمية جاء فيها: «إن إقليم ياقوتيا، حيث تنزل درجة الحرارة شتاء إلى 68 درجة تحت الصفر، يعد أنسب منقطة لإظهار الشتاء الحقيقي في منطقة ونترفيل الخيالية المستوحاة من كتاب جورج مارتن (أغنية الجليد والنار)، وفقًا لموقع «روسيا اليوم».

ويعد إقليم ياقوتيا الواقع في شمال شرق روسيا من أبرد المناطق في كوكبنا، ويتميز بطبيعة رائعة، وأُدرج بعض مناطقه لقائمة «يونيسكو» للتراث العالمي.

وجنى الموسم السابع للمسلسل العام الجاري 16.5 مليون مشاهدة، وتم تصويره في محمية «واتناي كودل» الآيسلندية القومية، أما الموسم الثامن من المسلسل فيتوقع أن يتم عرضه العام 2019 أو نهاية العام 2018.

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