وزارة الصحة تبحث مع منظمات دولية آليات دعم القطاع

المتوسط :

اجتمعت إدارات التخطيط والصيدلة والموارد البشرية والمناطق بوزارة الصحة مع ممثلين عن اللجنة الدولية للإغاثة، والمنظمة الدولية للهجرة، والهيئة الطبية الدولية لبحث سبل دعم القطاع الصحي

و ناقش المجتمعون الآلية التي ستعتمدها المنظمات الدولية في توفير الأدوية والمعدات، وتقديم الدعم لمراكز إيواء المهاجرين، وتسيير القوافل الطبية، إلى جانب صيانة بعض المراكز الصحية

و أكدت الإدارات على التنسيق مع لجنة القوافل الطبية في حال قررت هذه المنظمات تسيير قوافل طبية؛ كما ينطبق الحال عند تقديم أي دعم من قبل إدارات التخطيط والصيدلة والمشروعات والمناطق

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