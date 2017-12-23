عودة الاتصالات الهاتفية إلى سرت بعد توقفها 17 ساعة لسوء أحوال الطقس

عادت الاتصالات الهاتفية إلى مدينة سرت، اليوم السبت، بعد توقفها بالكامل لأكثر من 17 ساعة جراء موجة الطقس السيئ التي اجتاحات مناطق غرب البلاد.

وقال مصدر فني بشركة الاتصالات في المنطقة الوسطى لـ«بوابة الوسط» إنَّ سبب انقطاع الاتصالات كان نتيجة الرياح القوية والأمطار الغزيرة التي شهدتها سرت منذ أمس الجمعة، مشيرًا إلى أنَّ مياه الأمطار الغزيرة تسببت في مشاكل فنية بالمحطة الرئيسية للاتصالات في المنطقة.

وأوضح المصدر أنَّ شبكتي الهاتف المحمول «ليبيانا» و«المدار» عادتا للعمل منذ ساعة لمدينة سرت بعد صيانة الأعطال الفنية، وكذلك خدمات الإنترنت، فيما لازالت خدمات الهاتف الريفي متوقفة منذ فترة.

وشهدت مدينة سرت، اليوم السبت، هطول أمطار غزيرة على المدينة وضواحيها مصحوبة برياح قوية، ما تسبب في إغلاق شوارع رئيسية وعرقلة حركة التنقل والسير في المدينة نتيجة ارتفاع منسوب المياه في الشوارع.

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