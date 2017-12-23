اغلاق الشوارع الرئيسية في مدينة سرت

المتوسط :

ارتفع منسوب المياة في شوارع مدينة سرت جراء هطول الأمطار الغزيرة على المدينة و ضواحيها مصحوبة برياح قوية .

و بحسب المصادر ، فأن الامطار الغزيرة تسببت في إغلاق شوارع رئيسية وعرقلة حركة التنقل و السير في المدينة ، كما تسببت الرياح القوية في سقوط الأشجار بالشوارع والمزارع وسقوط أعمدة إنارة بمنطقة الغربيات .

وأفاد مصدر محلي بأنَّ فرقًا تابعة لشركة المياه والصرف الصحي، تواصل منذ الليلة الماضية العمل على تصريف مياه الأمطار التي تجمعت في شوارع المدينة التي تسببت في شلِّ حركة السيارات وتنقل المواطنين.

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