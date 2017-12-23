السراج يطالب المجتمع الدولي باتخاذ مواقف حازمة ضد معرقلي الاتفاق السياسي

طالب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، خلال استقباله وزير الخارجية الإيطالي أنجلينو ألفانو اليوم السبت بطرابلس، المجتمع الدولي باتخاذ مواقف حازمة ضد كافة المعرقلين للاتفاق السياسي الليبي.

وأكد السراج، بحسب ما ذكر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني على صفحته في “فيسبوك”، أن عدم التزام بعض الأطراف وتراجعها غير المبرر عن ما اتفقت بشأنه، يربك المشهد السياسي، حسب قوله.

وقال السراج، إن الانتخابات التي دعا إليها في يونيو الماضي ضمن مبادرته لإنهاء الأزمة بمقدورها حسم الصراع السياسي سلمياً ووفق إرادة المواطنين، مشيرا إلى دعم إيطاليا لحكومة الوفاق الوطني وما تبذله من جهود لتتخطي ليبيا للأزمة الراهنة.

وأوضح رئيس المجلس الرئاسي، أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بدأت مرحلة تسجيل أسماء الناخبين والتجهيز لهذه الانتخابات المقررة العام المقبل على أن يسبقها بالطبع إقرار لقانون الانتخابات وإجراء استفتاء على الدستور.

من جهته، وزير الخارجية الإيطالي دعم بلاده نهج السراج التوافقي وبما يبذله من جهد للم الشمل من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.

وأكد أنجلينو ألفانو، تأييد بلاده لجهود المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، آملاً أن تفضي هذه الجهود سريعا إلى انتخابات وفقا لرؤية رئيس المجلس الرئاسي في هذا الشأن.

وقد حضر هذا اللقاء، سفير إيطاليا لدى ليبيا جيوزيبي بيروني، ومن الجانب الليبي وزير الخارجية المفوض محمد سيالة، والمستشار السياسي لرئيس المجلس طاهر السني.

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