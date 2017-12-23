سلامة يكشف اهداف البعثة الاممية في ليبيا

المتوسط:

جدد المبعوث الأممي الى ليبيا غسان سلامة التأكيد ضرورة توسيع المشاركة السياسية من قبل الليبيين في الانتخابات مؤكدا انها “ستُحدِّد شرعية الانتخابات”، مجددًا التنبيه على ضرورة توافر “شروط أمنية وتشريعية وقانونية، وقانون للانتخابات الرئاسية” المقبلة.

وبين سلامة في تصريحات تلفزيونية ان ليبيا في حاجة إلى “إطار مؤقت لتسيير خدمات المواطنين وحل أزماتهم المعيشية اليومية”، منبهًا إلى أنَّه يعمل على تحقيق “أهداف ثابتة هي الانتخابات، الدستور، والمصالحة الوطنية الشاملة”.

واضاف “أن تعديل الاتفاق السياسي ليس هو الهدف في خطة عمل الأمم المتحدة”، معربًا عن أمله في أن تكون ليبيا في المرحلة القريبة ضمن إطار دستوري ومؤسسات ثابتة.

وبخصوص الخلاف القائم حول مقترح تعديل مواد السلطة التنفيذية الذي سلمته الأمم المتحدة لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، قال سلامة: “إن هناك خلافات بين الليبيين بشأن مقترحاتهم حول الخطة الأممية” مبينًا أن “هناك مَن أراد تعديلها أو رفضها؛ بحثًا عن مواقع”.

وأكد سلامه أنَّه جاء لليبيا لتقريب وجهات النظر بين الليبيين وليس للتفريق بينهم وتابع “لهذا صمتُ على العديد من الأمور والمسائل”.

واشار سلامة الى ان الليبيين ابلغوه رسالة فور وصوله للبلاد مفادها “بأنَّه لا مرحلة انتقالية”، مؤكدًا أنَّ خطة العمل من أجل ليبيا التي أعلنها في 20 سبتمبر الماضي تسعى لتحقيق هدف “مؤقت” يتمثل في “محاولة استخراج حكومة تُشكِّل شبكة أمان للمرحلة المقبلة”.

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