ليبيا_الآن| #فيديو| مواطن ليبي يحاول شق مياه الأمطار بسيارته الخاصة، على الطر…

#ليبيا_الآن| #فيديو| مواطن ليبي يحاول شق مياه الأمطار بسيارته الخاصة، على الطريق السريع في #طرابلس.
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