ليبيا تتجه لإعلان المصالحة خلال المؤتمر الجامع

أكدت مصادر مطلعة إن هناك إتجاها داخليا وخارجيا لإعلان المصالحة الوطنية الليبية قبل تنظيم الإنتخابات المنتظرة في الثلث الأخير من العام القادم ، وقالت أن أغلب الأطراف الليبية باتت متفقة على ضرورة تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة لتوفير ضمانات لإنجاح الموعد الإنتخابي ، وخصوصا على المستويين الإجتماعي والسياسي

وأضافت المصادر أن هناك توافقا على طرح ملف المصالحة ضمن المؤتمر الوطني الجامع الذي دعا إليه رئيس بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة، والذي سينعقد خلال فبراير القادم بحضور 200 عضوا،

ويتوزع الأعضاء على 50 من أنصار النظام السابق ، ومثلهم لقيادات ثورة 17 فبراير ، بينما مُنح المجلس الأعلى للمصالحة والقبائل 30 مقعداً، و20 لممثلي الملكية والفدرالييين ، ومثلهم للمرأة، ومثلهم للشباب، بالإضافة إلى عشر مقاعد للخبراء.

على أن يحضر المؤتمر كمراقبين وضيوف شرف سفراء الدول، وممثلين عن الاتحاد الافريقي، والجامعة العربية، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، واتحاد المغرب العربي، ومنظمة التعاون الإسلامي، ودول الجوار الليبي، والدول ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن

وكان غسان سلامة أعلن أن الأمم المتحدة تعكف على إعداد الملتقى الوطني الليبي “المؤتمر الجامع” في فبراير 2018، وسيكون مكان انعقاده في ليبيا، مؤكدًا أنه سيجمع جميع الفرقاء الليبيين في مكان واحد

وفي حديث لقناة « 218» قال سلامة أنه يتم حاليا العمل على إختيار المكان الذي سينعقد فيها المؤتمر الجامع ، وأن الأمم المتحدة مصرة على أن يتم اللقاء داخل ليبيا ، وأنه لن يتم اللجوء الى أحد مقار الأمم المتحدة في الخارج إلا في حالة العجر التام عن إختيار مكان داخل ليبيا

الى ذلك . أكدت العضو المقاطع لمجلس النواب حنان شلوف أن المشهد القادم في ليبيا سيتشكل عبر الذهاب إلى المؤتمر الوطني الجامع الشامل الذي حدده المبعوث الأممي غسان سلامة في خطته ذات المراحل الـثلاثة والتي وافق عليها مجلس الأمن الدولي بعد عرضها عليه ، وقالت أن سلامة أكد مؤخراً بأن خيار الذهاب إلى هذا المؤتمر سيتم في حال إتفق المتحاورون أو لم يتفقوا ليكون خطوة متوازية مع حوار تونس القائم مرجعة في ذات الوقت حالة الفوضى والإرتباك السائدة في المشهد الحالي إلى قيام المسؤولين بالإبتعاد عن القانون وأحكام القضاء والإلتفاف عليها بشكل عجيب وغريب عبر إستحداث محاكم أقل من المحاكم العليا.

وأشارت شلوف إلى أن من فرطوا في شرعية المؤتمر الوطني العام هم أيضا قاموا بالإبتعاد عن القانون وأحكام القضاء الذي تم إقفال ما يتعلق بالإتفاق السياسي منها فضلاً عن عوامل أخرى قادت إلى حالة الفوضى والإرتباك السائدة في المشهد الحالي وهي التآمر الدبلوماسي من المجتمع الدولي مشيرة إلى أن الحل لكل هذا يكمن في النظر في المسألة الدستورية من طرف الشعب لأن هذا خيار شعبي لأن الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور منتخبة من هذا الشعب.

ومن جانبه ، أكد نائب رئيس مجلس أعيان ليبيا سالم مادي على أهمية جميع اللقاءات والاجتماعات التي تم عقدها للمصالحة داخل ليبيا وخارجها سواء خلصت لنتائج إيجابية أو حدث خلالها اختلافات وذلك لأنها مطلوبة بالنسبة للشعب خاصة بعد مرور البلاد لأول مرة بهذه الظروف ،معتبرا أن هذه المرحلة والظروف التي تمر بها البلاد بحاجة ماسة لخبرات وجهود وشخصيات واعية وداعية بصدق لحلول عملية وواقعية.

وعن موقف مجلس أعيان ليبيا تجاه المؤتمر الجامع الذي تدعو له الامم المتحدة شدد مادي على سعي المجلس منذ البداية للم الشمل وردع الصدع وجمع الليبيين على كلمة سواء بإعتبار ذلك مهمتهم الأساسية، مضيفاً أنه إن استطاع الليبيين الاجتماع في هذا المؤتمر بالتأكيد سيكون لهم دور إيجابي.

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