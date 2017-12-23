بالصور: انطلاق فعاليات «أسبوع الفيلم الليبي» في بنغازي

انطلقت، السبت، فعاليات اليوم الأول من «أسبوع الفيلم الليبي» الذي ينطِّمه تجمع تاناروت للإبداع الليبي في مدينة بنغازي، وتستمر حتى 28 ديسمبر الجاري.

تتضمَّنت فعاليات اليوم الأول عرض الفيلم الليبي «والعكس صحيح» بطولة نور الكاديكي وأوجا العبيدي وسلمي لمنفي، وسيناريو أنيس بوجواري.

وتمَّ عقد حلقة نقاش حول الفيلم بعد العرض، وورشة عمل حول كيفية كتابة سيناريو فيلم تحت إشراف سراج الطلحي.

وقُـدِّمت فقرة موسيقية للفنانة فاطمة وعائشة المغربي، وفقرة للفن التشكيلي شاركت فيها كل من الفنانة أسماء بشاشة وشفاء سالم.

فعاليات «أسبوع الفيلم الليبي» في بنغازي (دينا القلال/مفتاح الزاوي)

فعاليات «أسبوع الفيلم الليبي» في بنغازي (دينا القلال/مفتاح الزاوي)

فعاليات «أسبوع الفيلم الليبي» في بنغازي (دينا القلال/مفتاح الزاوي)

فعاليات «أسبوع الفيلم الليبي» في بنغازي (دينا القلال/مفتاح الزاوي)

فعاليات «أسبوع الفيلم الليبي» في بنغازي (دينا القلال/مفتاح الزاوي)

فعاليات «أسبوع الفيلم الليبي» في بنغازي (دينا القلال/مفتاح الزاوي)

فعاليات «أسبوع الفيلم الليبي» في بنغازي (دينا القلال/مفتاح الزاوي)

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