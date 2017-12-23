فرنسا تأمر حفتر بإغلاق قاعدة “الرجمة” العسكرية

كشفت صحيفة “سلايت” الفرنسية، أن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، سلم خلال زيارته الأخيرة لليبيا، رسالة إلى حفتر تتضمن أمرًا بإغلاق القاعدة العسكرية في “الرجمة”.

كما أوضحت الصحيفة، أن لودريان وجه خطابًا إلى عناصر من قوات ما تسمى بعملية الكرامة، مفاده أنه ليس هناك بديل آخر عن اتفاقية الصخيرات في الوقت الحالي، موضحة أن لورديان متفائل بنتائج جولته في ليبيا.

وأضاف الصحيفة، أن لودريان أكد أن اختيار فصل الربيع من العام المقبل، لتنظيم الانتخبات في ليبيا يعدّ هو الحل الأمثل، مشيرا إلى أن المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة قد اختار التوقيت نفسه لإجراء انتخابات عاجلة في ليبيا.

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