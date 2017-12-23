سلطنة المسماري: مجلس النواب سيصوت الإثنين المقبل على تضمين الاتفاق السياسي

قالت عضو مجلس النواب عن مدينة بنغازي سلطنة المسماري، إن المجلس سيصوت على تعديل الإعلان الدستوري لتضمين الاتفاق السياسي في جلسة الاثنين القادم.

وأوضحت المسماري، بحسب تصريحها لقناة ليبيا الأحرار اليوم السبت، أن رئاسة مجلس النواب أحالت مشروع القرار للجنة التشريعية لإعداد الصياغة القانونية وعرضه على المجلس للتصويت.

يشار إلى أن مجلس النواب كان قد ناقش في جلسة الإثنين الماضي بمدينة طبرق، تضمين الاتفاق السياسي الليبي في الإعلان الدستوري باستثناء النقاط الخلافية.

وفي جلسة يوم الثلاثاء الماضي، انتخب أعضاء المجلس محمد الشكري محافظا جديدا لمصرف ليبيا المركزي بـ54 صوتا، من أجمالي 107 نائبا حضروا الجلسة، وانتخبوا أيضا النائب عن مدينة صرمان فوزي الطاهر أرحومة النويري نائبا أول لرئيس المجلس بـ 59 صوتا.

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