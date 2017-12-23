عودة الاتصالات الهاتفية الى مدينة سرت

المتوسط:

اكد مصدر محلي ان الاتصالات الهاتفية عادت إلى مدينة سرت، اليوم السبت، بعد توقفها بالكامل لأكثر من 17 ساعة جراء موجة الطقس السيئ التي اجتاحات مناطق غرب البلاد.

وبين المصدر أنَّ سبب انقطاع الاتصالات كان نتيجة الرياح القوية والأمطار الغزيرة التي شهدتها سرت مشيرًا إلى أنَّ مياه الأمطار الغزيرة تسببت في مشاكل فنية بالمحطة الرئيسية للاتصالات في المنطقة.

وأوضح المصدر أنَّ شبكتي الهاتف المحمول “ليبيانا” و”المدار”عادتا للعمل منذ ساعة لمدينة سرت بعد صيانة الأعطال الفنية، وكذلك خدمات الإنترنت، فيما لازالت خدمات الهاتف الريفي متوقفة منذ فترة.

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