اخبار ليبيا الان

ضبط شحنة ترامادول مهربة في طبرق

تم النشر منذُ 10 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

تمكنت الأجهزة الأمنية في طبرق، من ضبط ومصادرة سيارتي دفع رباعي، محملة 1.4 مليون قرص ترمادول، بمنطقة بوابة الأربعين قرب منطقة الجغبوب.
وأوضحت المصادر، أنه تمت إحالة القضية إلى النيابة العامة، التي أمرت بإعدام الأقراص المخدرة، بحضور وكيل النيابة وآمر منطقة طبرق العسكرية، اللواء عمر المسماري، ومعاوني الغرفة الأمنية طبرق، وعدد من ضباط وضباط صف قيادة منطقة العسكرية طبرق.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك