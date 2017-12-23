ضبط شحنة ترامادول مهربة في طبرق

تمكنت الأجهزة الأمنية في طبرق، من ضبط ومصادرة سيارتي دفع رباعي، محملة 1.4 مليون قرص ترمادول، بمنطقة بوابة الأربعين قرب منطقة الجغبوب.

وأوضحت المصادر، أنه تمت إحالة القضية إلى النيابة العامة، التي أمرت بإعدام الأقراص المخدرة، بحضور وكيل النيابة وآمر منطقة طبرق العسكرية، اللواء عمر المسماري، ومعاوني الغرفة الأمنية طبرق، وعدد من ضباط وضباط صف قيادة منطقة العسكرية طبرق.

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