الإفراج عن «الربع الثالث والرابع» من قبل وزارة التعليم وديوان المحاسبة ووزارة المالية

عين ليبيا

أكدت إدارة الملحقيات وشؤون الموفدين أمس الاربعاء الإفراج على الربع الثالث والرابع لسنة 2017 بعد الاجتماع التقابلي الذي جمع ديوان المحاسبة ووزارة التعليم ووزارة المالية بحضور كلا من وكيل ديوان المحاسبة والسيد مستشار رئيس ديوان المحاسبة والسيد مدير إدارة فحص الحسابات الخارجية بديوان المحاسبة ومدير إدارة الملحقيات وشؤون الموفدين بوزارة التعليم ومدير إدارة الخزانة بوزارة المالية وقسم التفويضات المالية بوزارة التعليم وقد تم مناقشة العديد من الملاحظات الواردة من ديوان المحاسبة بالخصوص.

وفي نهاية الإجتماع أعطى وكيل ديوان المحاسبة تعليماته بالإفراج عن النصف الثاني وجاري حاليا العمل على إعداد الصكوك لاحالته لمصرف ليبيا المركزي.

كل الشكر والتقدير لوكيل وزارة ديوان المحاسبة لحرصه على تذليل الصعاب للدارسين بالخارج ولكل من ساهم في هذا العمل.

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