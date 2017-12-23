السراج: بدأ التنسيق لعودة أهالي مدينة تاورغاء

قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج: إنه بدأ التنسيق مع وزارة الحكم المحلي ووزارتي الدفاع والداخلية للقيام بأعمال الصيانة والتجهيز لمدينة تاورغاء وتوفير البيئة الملائمة لعودتهم.

وأضاف السراج في كلمة لمتظاهري تاورغاء، السبت، أنه تباحث مع أطراف من مدينة مصراتة وتاورغاء بشأن التعجيل في عودة النازحين إلى مدينتهم حسب الاتفاق الموقع بين المدينتين.

وآمل السراج للمتظاهرين تنفيذ هذا الاتفاق، على أن يتحلى الجميع بروح المسؤولية، حتى يتسنى لهم تحديد تاريخ عودة النازحين في أقرب وقت، وتجاوز ما يضعه بعض المعرقلين من عقبات.

وتظاهر صباح اليوم نازحو مدينة تاورغاء أمام مبنى رئاسة الوزراء في طرابلس، مطالبين بعودتهم إلى مدينتهم بعد غياب دام أكثر من ست سنوات.

ووقع أطراف من مدينة تاورغاء ومصراتة اتفاق مصالحة بين المدينتين برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في شهر أغسطس من عام 2016 ، حيث يقضى الاتفاق الموقع بعودة أهالي تاورغاء وجبر الضرر للأطراف المتضررة.

وكان نازحو تاورغاء قد نظموا وقفة احتجاجية، الخميس، أمام مقر المجلس الرئاسي منددين بالظروف المعيشية وسط المخيمات ومطالبين بحق عودتهم إلى ديارهم.

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