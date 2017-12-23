سلامة: لن يكون هناك مؤتمر جامع إلا بعد الوصول إلى مستوى معين من المصالحات

استبعد المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة، عقد المؤتمر الجامع بين الليبيين خلال شهر فبراير المقبل.

وقال سلامة في تصريحات متلفزة، “إنه لن يكون هناك مؤتمر جامع إلا بعد الوصول إلى مستوى معين من المصالحات وقبول الآخر، خاصة بعد إلحاح الليبيين على عقده داخل ليبيا”.

وشدد سلامة، على ضرورة أن يدرك الشعب الليبي خطورة الوضع الراهن في بلادهم حتى يتمكنوا من الخروج من أزمتهم، مشيرا إلى أن البعثة الأممية تعمل على استخراج حكومة تتولى معالجة الأوضاع المعيشية في البلاد خلال الفترة المقبلة إلى حين الاستفتاء على دستور جديد وإجراء الانتخابات، محذرا في الوقت ذاته من خطورة عدم وجود هوية ليبية قوية، وتأثير ذلك على سيادة الدولة الليبية.

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