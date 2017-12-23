هاتف ليبيا: عودة الاتصالات الدولية بعد توقف دام ليوم

أعلنت شركة هاتف ليبيا، السبت، رجوع خدمات الاتصالات الدولية، طرابلس امساعد، بعد صيانة كابل الألياف البصرية فى منطقة السلوم من الجانب المصري.

وأوضحت الشركة عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن توقف الاتصالات الدولية طرابلس امساعد، يرجع إلى انقطاع كابل الألياف البصرية بين امساعد والسلوم.

وتشهد الاتصالات في ليبيا انقطاعات عن بعض المدن بين الحين والآخر، لعدة أسباب مختلفة، كان منها في مدينتي صبراتة وصرمان، غرب طرابلس، بسبب انقطاع كابل الألياف البصرية “بمنطقة دحمان”

يُذكر أن شركة هاتف ليبيا، كانت قد أعلنت في منتصف الشهر الجاري، عن توقف جزئي في منظومة الجيل الجديد وشركة المدار وشركة ليبيا للاتصالات والتقنية، في المنطقة الممتدة بين مدينتي الزاوية وزوارة، اتجاه الغرب، نتيجة انقطاع كابل الألياف البصرية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع ليبيا الخبر